Путин: ответные меры на милитаризацию Европы не заставят себя долго ждать
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что если возникнет угроза, РФ незамедлительно ответит на милитаризацию Европы.
«ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Хорошо. Мы внимательно слушаем, смотрим, что там имеется в виду. Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят долго ждать», – сказал глава государства.
Также в ходе выступления российский лидер подчеркнул, что современный мир развивается стремительно, предугадать будущее невозможно, однако это не снимает обязанности быть готовыми к любым событиям. По его словам, «ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика, а ставки чрезвычайно высоки».
По словам Путина, сегодня уже никто не готов следовать правилам, «придуманным там, за океанами». Президент отметил, что многополярность стала ответом самой истории на попытку установить гегемонию Запада.