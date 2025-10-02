Путин заявил о готовности России поддержать предложение Трампа по Газе
Россия готова поддержать предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Он назвал ситуацию в Газе ужасным событием в современной истории человечества.
Путин сказал, что лучше всего передать контроль над сектором Газа палестинскому президенту Махмуду Аббасу. Он также отметил, что важно понять, как Палестина отреагирует на предложения Трампа.
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, немедленное прекращение войны с выводом израильских войск и возвращением заложников, освобождение заключенных и амнистию для членов «Хамаса», оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета с международным надзором.