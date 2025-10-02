Путин узнал об участии сына замдиректора ЦРУ в спецоперации после его гибели
Президент России Владимир Путин признался, что не знал об участии сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса в спецоперации до его смерти.
По словам главы государства, он впервые услышал о Глоссе, когда получил документ о посмертном награждении орденом Мужества.
«Честно, не скрою, меня это самого немало удивило», – сказал Путин.
Российский лидер уточнил, что американец погиб от удара беспилотника, пытаясь помочь раненому сослуживцу, несмотря на собственное тяжелое ранение.
21 августа CNN сообщал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вручил семье погибшего орден Мужества. Майкл Глосс был сыном замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины Глосс и погиб в 2024 г., он воевал на стороне России. По информации телеканала, родители не смогли сдержать слез при получении награды.