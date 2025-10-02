Путин узнал об участии сына замдиректора ЦРУ в спецоперации после его гибели

21 августа CNN сообщал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вручил семье погибшего орден Мужества. Майкл Глосс был сыном замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины Глосс и погиб в 2024 г., он воевал на стороне России. По информации телеканала, родители не смогли сдержать слез при получении награды.