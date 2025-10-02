Путин назвал Трампа комфортным собеседником

15 августа в Анкоридже прошла встреча Путина и Трампа. Она продлилась 2 часа 45 минут. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. Во время выступления на «Валдае» Путин уточнил, что лидеры другие темы особо не затрагивали. Российский лидер оценил встречу как положительную, а саму обстановку на Аляске – как комфортную.