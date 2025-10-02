Газета
Главная / Политика /

Путин назвал Трампа комфортным собеседником

Ведомости

Президент США Дональд Трамп любит эпатировать, но он умеет слушать и является комфортным собеседником. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Но он [Трамп], в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно. Слушает, слышит, реагирует. То есть он, в принципе, такой комфортный собеседник», – рассказал Путин.

15 августа в Анкоридже прошла встреча Путина и Трампа. Она продлилась 2 часа 45 минут. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. Во время выступления на «Валдае» Путин уточнил, что лидеры другие темы особо не затрагивали. Российский лидер оценил встречу как положительную, а саму обстановку на Аляске – как комфортную.

Главные заявления Путина на «Валдае»

Политика / Власть

В рамках выступления Путин также заявил о готовности поддержать план Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предполагает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, освобождение заключенных и амнистию для членов «Хамаса», оказание гуманитарной помощи и установление международного надзора за безопасностью и восстановлением анклава.

2 октября Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи глава государства затронул в том числе вопросы глобальной политики, украинского конфликта и санкций, введенных против России.

