Путин на заседании клуба «Валдай» прочитал стихотворение Пушкина про Бородино
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина».
Глава государства отметил, что дома у него всегда под рукой томик Пушкина, к которому он часто обращается. По словам президента, накануне форума он наткнулся на строки о Бородинской битве, которые показались ему удивительно современными. Путин подчеркнул, что стихотворение произвело на него «очень серьезное впечатление», будто оно было написано «вчера».
«Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!» – зачитал президент.
После того как президент зачитал строки Пушкина, зал встретил выступление аплодисментами. «Вот здесь все сказано», – отметил он.
Во время своего выступления российский лидер также процитировал песню Владимира Высоцкого, рассуждая о запретах, вводимых западными странами против политических оппонентов: «Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят».
Путин подчеркнул, что политика запретов не работает, а современный мир нуждается в равноправных договоренностях, а не в диктате. По его словам, гегемония просто не справится с вызовами, которые стоят перед мировым сообществом.