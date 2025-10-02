Путин: неконтролируемая миграция разъедает ЕС изнутри

МВД России ранее приводило статистику, по которой около 78% иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, переезжают в Россию из стран Европы. Данные охватывают период с сентября 2024 г. по июнь 2025 г. и учитывают тех иностранных граждан, которые подали заявление на разрешение на временное проживание.