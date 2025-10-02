Газета
Путин: неконтролируемая миграция разъедает ЕС изнутри

Ведомости

Неконтролируемая миграция и размывание ценностного базиса разъедают Европейский союз (ЕС) изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай».

ЕС является мощным цивилизационным центром, но затухающим, сказал он. По словам российского лидера, Европа прошлого исчезает. Он отметил, что об этом говорят даже российские западники, которые по полгода живут в ЕС.

23 сентября президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 80-й Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Европа «катится в ад» из-за миграционного кризиса. Он считает, что пришло время «положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами». 

МВД России ранее приводило статистику, по которой около 78% иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, переезжают в Россию из стран Европы. Данные охватывают период с сентября 2024 г. по июнь 2025 г. и учитывают тех иностранных граждан, которые подали заявление на разрешение на временное проживание.

