Политика

Путин случайно назвал себя директором ЦРУ и пошутил над оговоркой

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на четвертом часу выступления на заседании клуба «Валдай» оговорился и назвал себя экс-директором ЦРУ, а не ФСБ.

Он рассказывал о становлении отношений между Россией и европейскими странами в 1990-е гг. Путин вспомнил, как некоторые россияне считали, что после распада СССР отношения с Западом станут хорошими. Путин заявил, что сложившаяся в итоге ситуация стала неожиданной и для него.

«А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты – так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ?», – оговорился Путин. Затем он пошутил: «Будущий».

Выступление Путина на «Валдае». Онлайн

Политика / Международные отношения

Президент РФ рассказал, что его в свое время экс-президент США Джордж Буш знакомил с секретными бумагами в присутствии директора ЦРУ.

«А тот сказал: "Господин президент, вы ознакомились вот с этими бумагами Top secret? Прошу расписаться, у нас такой порядок". Я говорю: "Ну, ладно", – взял расписался», – сказал Путин.

2 октября Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Президент традиционно участвует в заседаниях клуба с 2004 года. 

