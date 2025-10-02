Путин случайно назвал себя директором ЦРУ и пошутил над оговоркой

Он рассказывал о становлении отношений между Россией и европейскими странами в 1990-е гг. Путин вспомнил, как некоторые россияне считали, что после распада СССР отношения с Западом станут хорошими. Путин заявил, что сложившаяся в итоге ситуация стала неожиданной и для него.