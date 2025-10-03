Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа
Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Никарагуа. Сообщение опубликовано на сайте украинского МИДа.
Разрыв обусловлен осуждением украинской стороной того, что Никарагуа признала территорию Крыма и новых регионов частью России. Кроме того, Манагуа открыла в Крыму консульство.
«Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Манагуа», – сообщил украинский МИД.
31 июля правительство Никарагуа признало российскими новые регионы, говорилось в послании лидеру РФ Владимиру Путину сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо. Главы республики выразили солидарность с российскими семьями и признали цели спецоперации.