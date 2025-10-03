Газета
Главная / Политика /

Задержанный во Франции танкер Boracay возобновил путь к Суэцкому каналу

Ведомости

Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у порта Сен-Назер на западе Франции, возобновил движение и направляется в сторону Суэцкого канала. Об этом сообщает AFP.

По информации издания, капитан судна и его помощник были возвращены на борт, после чего Boracay покинул французские воды в ночь с 2 по 3 октября.

1 октября BFM TV со ссылкой на военный источник и прокуратуру сообщал, что французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay в море у портового города Сен-Назер. По данным телеканала, судно следовало под флагом Бенина из России.

2 октября на заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин назвал пиратством задержание танкера. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

