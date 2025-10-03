Суд Хельсинки отказался рассматривать дело танкера Eagle S о повреждении кабелей
Окружной суд Хельсинки пришел к выводу, что не обладает полномочиями рассматривать уголовное дело, связанное с танкером Eagle S, который 25 декабря 2024 г. повредил электрокабель и четыре коммуникационных кабеля между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщает Yle.
Таким образом, обвинения против капитана судна Давида Вадачкории, его помощника Роберта Эгизаряна и Сантоша Кумара Чаурасии остались без рассмотрения по существу. Прокурор требовал для них минимум 2,5 года лишения свободы.
Суд заслушал свидетелей и рассмотрел письменные доказательства в августе, но в итоге постановил, что не имеет юрисдикции по данному делу. Расходы на юридическую защиту моряков составили около $195 000.
В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывали с Россией.
19 января стало известно, что разведслужбы США и европейских стран не выявили причастность России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. По заявлению собеседников издания, подводные кабели между европейскими странами были повреждены в связи с «неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов».