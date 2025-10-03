Суд Хельсинки отказался рассматривать дело танкера Eagle S о повреждении кабелей

Окружной суд Хельсинки пришел к выводу, что не обладает полномочиями рассматривать уголовное дело, связанное с танкером Eagle S, который 25 декабря 2024 г. повредил электрокабель и четыре коммуникационных кабеля между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщает Yle.