Мерц раскритиковал идею финансирования «стены дронов»

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из европейских фондов. Об этом он заявил на встрече в Копенгагене, передает Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, проект также не поддержали власти Италии и Греции. В то же время Польша и страны Балтии поддерживают создание «стены дронов».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приоритетом Евросоюза являются БПЛА и средства борьбы с ними. По его мнению, «идеальной стены для ЕС не существует, речь идет о границе в 3000 км».

Песков назвал предложение ЕК по созданию «стены дронов» плохой идеей

Политика / Власть

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, заявляла, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только его восточному флангу.

24 сентября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что «стена дронов» может быть создана в течение года и что первоочередной задачей является развертывание систем обнаружения низколетящих малых БПЛА, включая акустические сенсоры. В качестве одного из способов поражения названо использование лазерных комплексов как экономичного решения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал инициативу Еврокомиссии по организации «стены дронов» на восточном фланге Европы, назвав любую идею строительства подобных барьеров заведомо плохой.

