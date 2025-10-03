Мерц раскритиковал идею финансирования «стены дронов»
Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из европейских фондов. Об этом он заявил на встрече в Копенгагене, передает Politico со ссылкой на источник.
По данным издания, проект также не поддержали власти Италии и Греции. В то же время Польша и страны Балтии поддерживают создание «стены дронов».
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приоритетом Евросоюза являются БПЛА и средства борьбы с ними. По его мнению, «идеальной стены для ЕС не существует, речь идет о границе в 3000 км».
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, заявляла, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только его восточному флангу.
24 сентября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что «стена дронов» может быть создана в течение года и что первоочередной задачей является развертывание систем обнаружения низколетящих малых БПЛА, включая акустические сенсоры. В качестве одного из способов поражения названо использование лазерных комплексов как экономичного решения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал инициативу Еврокомиссии по организации «стены дронов» на восточном фланге Европы, назвав любую идею строительства подобных барьеров заведомо плохой.