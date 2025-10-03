Американские аналитики назвали устаревшим ядерный арсенал США
В ядерном арсенале США мало единиц оружия и они устарели, сообщили эксперты консервативного аналитического центра Heritage Foundation. Их доклад приводит Fox News.
«Самая новая боеголовка, которая у нас есть, была создана в 1989 г.», – рассказал автор доклада Роберт Питерс в интервью телеканалу. Он добавил, что срок службы арсенала США на десятилетия превзошел запланированный. В Соединенных Штатах рассчитывали на очень благополучный мир, сказал Питерс.
По данным доклада, Вашингтону необходимо увеличить число ядерных боеголовок до 4625 единиц оперативно развернутого оружия к 2050 г. В это число войдут 3500 стратегических боеголовок, размещенных на межконтинентальных баллистических ракетах, подводных лодках с такими ракетами и бомбардировщиках. Около 1125 единиц нестратегического оружия также входят в это число – это бомбы свободного падения и ракеты оперативно-тактической дальности.
Fox News пишут, что во время холодной войны США имели десятки тысяч боеголовок. Новый арсенал к 2050 г. все равно будет значительно меньше того уровня.
Питерс подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу не нравится ядерное оружие. По словам эксперта центра аналитики, цель наращивания вооружения состоит в том, чтобы никогда не дойти до открытого ядерного противостояния.
29 сентября The Sunday Times сообщила, что Швеция начала дискуссии по разработке собственного ядерного оружия. Дебаты вышли на политический уровень, хотя нет доказательств того, что правительство серьезно намерено разрабатывать боеголовки.