Американские аналитики назвали устаревшим ядерный арсенал США

По данным доклада, Вашингтону необходимо увеличить число ядерных боеголовок до 4625 единиц оперативно развернутого оружия к 2050 г. В это число войдут 3500 стратегических боеголовок, размещенных на межконтинентальных баллистических ракетах, подводных лодках с такими ракетами и бомбардировщиках. Около 1125 единиц нестратегического оружия также входят в это число – это бомбы свободного падения и ракеты оперативно-тактической дальности.