АдГ обвинила канцлера Мерца в расколе Германии в день 35-летия воссоединения
В День единства Германии, отмечаемый в 2025 г. в 35-й раз, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила с резкой критикой в адрес канцлера Фридриха Мерца и правительства ХДС. В заявлении, опубликованном в соцсети Х, АдГ обвинила правящие круги в «расколе страны» и исключении миллионов граждан «за инакомыслие».
«Вместо того чтобы объединять, они роют окопы и строят стены», – говорится в заявлении. По мнению представителей партии, политика последних лет привела к череде кризисов и поставила Германию «на край пропасти».
При этом в АдГ подчеркнули, что готовы «решать реальные проблемы» и «добиваться перемен вместе с гражданами», заявив о необходимости единства не на словах, а в действии.
20 сентября Bild писало, что более половины опрошенных граждан Германии негативно оценивают работу канцлера ФРГ. Еще 26% респондентов заявили, что довольны действиями Мерца. Такой результат, как отмечает газета, стал худшим показателем политика на посту канцлера.