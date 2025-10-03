АдГ обвинила канцлера Мерца в расколе Германии в день 35-летия воссоединения

В День единства Германии, отмечаемый в 2025 г. в 35-й раз, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила с резкой критикой в адрес канцлера Фридриха Мерца и правительства ХДС. В заявлении, опубликованном в соцсети Х, АдГ обвинила правящие круги в «расколе страны» и исключении миллионов граждан «за инакомыслие».