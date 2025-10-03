В России учредили общественное движение «Блок Жириновского»
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий открыл учредительное собрание общероссийского общественного движения «Блок Жириновского». Об этом сообщил Telegram-канал партии.
В рамках своей речи Слуцкий заявил, что «Блок Жириновского» имеет все основания для того, чтобы через несколько лет стать международным. По его словам, последователи основателя ЛДПР Владимира Жириновского есть во всех странах мира.
«Блок Жириновского», который мы сегодня создаем, – это продолжение его [Жириновского] работы, идей, принципов, оценок на сегодняшний и завтрашний день. Это большая культурная миссия, связанная с его наследием», – заявил лидер ЛДПР.
Председателем «Блока Жириновского» в ходе учредительного собрания избрали первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР Александра Курдюмова.
26 сентября «Ведомости» писали, что ЛДПР после партийного съезда проведет учредительное собрание общероссийского общественного движения «Блок Жириновского». Слуцкий тогда отметил, что не стоит путать его с «Блоком Жириновского», который был образован перед выборами в Госдуму в 1999 г.
Близкий к партии собеседник «Ведомостей» говорил, что главная задача новой структуры – это поддержка самой ЛДПР во время думской кампании. Если партия будет скована требованиями избирательного законодательства, то общественное движение – нет, отметил он.