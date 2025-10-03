Газета
Главная / Политика /

Датский фрегат начнет патрулирование в Балтийском море

Ведомости

Фрегат военно-морских сил Дании Niels Juel начал патрулирование в Балтийском море в рамках мероприятий НАТО по усилению бдительности на восточном фланге. Об этом сообщается на сайте ВС Дании.

Корабль будет осуществлять мониторинг поверхности моря и воздушного пространства «на фоне растущей напряженности у границ с Россией и Белоруссией».

Параллельно на авиабазе Скридструп в боевую готовность приведены два датских истребителя F-35. Они задействованы в операции «Восточный страж» – инициативе НАТО, запущенной в ответ на нарушения воздушного пространства Польши.

1 октября стало известно, что операция НАТО под названием «Восточный страж» позволит главнокомандующему силами организации перемещать боевые группы по всем европейский странам.

В материалах приводится пример, что операция НАТО может быть использована для быстрой переброски военных из Латвии в Эстонию и последующего возвращения, чтобы «сосредоточить возможности в точке необходимости». По словам источника портала, страны НАТО, работая сообща, «сбалансируют все наиболее эффективным и действенным образом».

