Датский фрегат начнет патрулирование в Балтийском море

В материалах приводится пример, что операция НАТО может быть использована для быстрой переброски военных из Латвии в Эстонию и последующего возвращения, чтобы «сосредоточить возможности в точке необходимости». По словам источника портала, страны НАТО, работая сообща, «сбалансируют все наиболее эффективным и действенным образом».