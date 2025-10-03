Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом требует от вузов США идеологической лояльности для получения льгот

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа направила девяти ведущим университетам США меморандум, в котором предложила условия, необходимые для получения федерального финансирования, сообщает Reuters.

Документ назвали «Соглашением о достижениях в академической сфере и в сфере высшего образования», и он содержит 10 пунктов, включающих ограничения по приему иностранных студентов, отказ от гендерного и расового подхода при найме и поступлении, а также пересмотр вузовских структур, «наказывающих» консервативные идеи.

По мнению критиков, это попытка навязать вузам идеологическую лояльность под угрозой лишения федеральных субсидий. Группы преподавателей, включая Американскую ассоциацию университетских профессоров и Федерацию учителей, осудили инициативу, назвав ее «клятвой верности».

Университеты Вирджинии и Южной Калифорнии заявили, что пока изучают меморандум, в то время как Техасский университет выразил готовность сотрудничать с администрацией Трампа. Меморандум также был отправлен в MIT, Дартмут, Браун, Вандербильт, Пенсильванию, Аризону и USC.

Критики, опрошенные Reuters, предупреждают, что поощрение лояльных вузов может обернуться наказанием за любые инакомыслия в будущем.

22 сентября Bloomberg писал, что в августе количество иностранных студентов, прибывающих в США по студенческим визам, снизилось до минимального уровня за последние четыре года.

По официальным данным, в августе в США прибыли около 313 000 иностранных студентов – на 19% меньше, чем годом ранее. Это худший показатель с 2021 г., когда международные поездки были ограничены пандемией. За период с января по август снижение составило почти 12%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её