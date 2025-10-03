Белый дом требует от вузов США идеологической лояльности для получения льгот
Администрация президента США Дональда Трампа направила девяти ведущим университетам США меморандум, в котором предложила условия, необходимые для получения федерального финансирования, сообщает Reuters.
Документ назвали «Соглашением о достижениях в академической сфере и в сфере высшего образования», и он содержит 10 пунктов, включающих ограничения по приему иностранных студентов, отказ от гендерного и расового подхода при найме и поступлении, а также пересмотр вузовских структур, «наказывающих» консервативные идеи.
По мнению критиков, это попытка навязать вузам идеологическую лояльность под угрозой лишения федеральных субсидий. Группы преподавателей, включая Американскую ассоциацию университетских профессоров и Федерацию учителей, осудили инициативу, назвав ее «клятвой верности».
Университеты Вирджинии и Южной Калифорнии заявили, что пока изучают меморандум, в то время как Техасский университет выразил готовность сотрудничать с администрацией Трампа. Меморандум также был отправлен в MIT, Дартмут, Браун, Вандербильт, Пенсильванию, Аризону и USC.
Критики, опрошенные Reuters, предупреждают, что поощрение лояльных вузов может обернуться наказанием за любые инакомыслия в будущем.
22 сентября Bloomberg писал, что в августе количество иностранных студентов, прибывающих в США по студенческим визам, снизилось до минимального уровня за последние четыре года.
По официальным данным, в августе в США прибыли около 313 000 иностранных студентов – на 19% меньше, чем годом ранее. Это худший показатель с 2021 г., когда международные поездки были ограничены пандемией. За период с января по август снижение составило почти 12%.