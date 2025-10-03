Газета
В Испании могут закрепить в конституции право на аборт

Правительство Испании планирует внести поправки в конституцию, закрепив в ней право женщин на аборт. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники.

Речь идет о запуске процедуры обычной конституционной реформы, которая потребует квалифицированного большинства для утверждения.

Одновременно власти намерены обновить законодательство об информировании женщин, рассматривающих возможность прерывания беременности: все сведения должны будут иметь «объективную научную основу» и соответствовать стандартам ВОЗ и Американской психиатрической ассоциации.

Инициатива появилась на фоне скандала вокруг решения мэрии Мадрида, которое поддержали правая Народная партия и ультраправая Vox. В столице одобрили распространение среди женщин материалов о так называемом «синдроме постаборта». Премьер-министр Педро Санчес на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене назвал ситуацию «крайне тревожной».

Если поправка будет одобрена, Испания станет второй страной в мире после Франции, где право на аборт закрепят на конституционном уровне.

1 августа сообщалось, что Минздрав РФ подготовил рекомендации по консультированию женщин перед абортом. Документ предусматривает формирование «позитивного отношения» к сохранению беременности, исключает давление на пациенток и обязывает медиков использовать «речевые модули», призванные помочь пациентке принять «осознанное решение» в условиях в условиях «недели тишины».

