Минздрав подготовил рекомендации по консультированию женщин перед абортом

В ежегодном докладе UNFPA сообщили, что большинство из способов стимулирования рождаемости не работают. Согласно докладу, это касается как поощрительных программ по типу льгот или дополнительных выплат, так и запретов. Например, авторы считают, что запрет абортов способствует увеличению количества более опасных способов прерывания беременности, что приводит к материнской смертности и в частых случаях – к бесплодию.