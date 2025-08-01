Минздрав подготовил рекомендации по консультированию женщин перед абортом
Медицинским учреждениям в России предстоит внедрить новые стандарты консультирования женщин, обратившихся с намерением прервать беременность. Об этом пишет «Коммерсантъ». Методические рекомендации, подготовленные Минздравом РФ по поручению президента, направлены на формирование «позитивного отношения» к сохранению беременности и исключение давления на пациенток.
Согласно документу, медицинским работникам – в том числе акушерам-гинекологам, фельдшерам и психологам – запрещается запугивать, грубить или обвинять женщин, принявших решение сделать аборт. Вместо этого им предлагается использовать заранее разработанные речевые модули, призванные помочь пациентке принять «осознанное решение» в условиях «недели тишины» – срока, отведенного для размышлений после первого обращения.
Также в документе предусмотрено поощрение женщин, решивших сохранить беременность: медработник должен похвалить пациентку за «правильное» решение. В случае если намерение прервать беременность сохраняется, женщине рекомендуется предложить дополнительную консультацию с психологом.
Рекомендации также обязывают учитывать индивидуальные обстоятельства жизни женщины – например, отсутствие жилья или поддержки со стороны партнера. При этом строго запрещено использовать фразы вроде «вы совершаете плохой поступок» или «в вашем возрасте уже пора внуков воспитывать, а не детей рожать».
В ежегодном докладе UNFPA сообщили, что большинство из способов стимулирования рождаемости не работают. Согласно докладу, это касается как поощрительных программ по типу льгот или дополнительных выплат, так и запретов. Например, авторы считают, что запрет абортов способствует увеличению количества более опасных способов прерывания беременности, что приводит к материнской смертности и в частых случаях – к бесплодию.