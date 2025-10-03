Газета
Пакистан высказался против плана Трампа по Газе

Ведомости

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что 20 пунктов, которые президент США Дональд Трамп обнародовал на этой неделе в рамках своего плана по сектору Газа, не соответствуют проекту, предложенному группой стран с мусульманским большинством. Об этом пишет Reuters.

Выступая перед пакистанскими законодателями в парламенте, Дар подчеркнул, что в документ были внесены изменения. «Я ясно дал понять, что эти 20 пунктов, которые обнародовал Трамп, не являются нашими. Они не совпадают с нашими. Я говорю, что в наш черновик были внесены некоторые изменения», – заявил министр.

29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, возвращение заложников и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гумпомощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета.

План предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности. В план также входят гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.

