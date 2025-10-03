Газета
Путин: офицеры армии России достойно выдержали экзамен на верность Родине

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что офицеры и герои РФ, воспитанные российскими учителями, достойно выдержали главный экзамен — на верность стране. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград наставникам и педагогам, обучавшим участников спецоперации.

Мероприятие прошло в новом концертном центре «Сириус» в Сочи.

2 октября, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», Путин отметил, что российские войска уверенно продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, группировка «Север» заняла половину Волчанска, «Западная» — две трети Купянска, «Южная» вошла в Константиновку, а «Центр» — в Красноармейск.

