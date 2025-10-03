Путин: офицеры армии России достойно выдержали экзамен на верность Родине

Президент России Владимир Путин заявил, что офицеры и герои РФ, воспитанные российскими учителями, достойно выдержали главный экзамен — на верность стране. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград наставникам и педагогам, обучавшим участников спецоперации.