Путин: офицеры армии России достойно выдержали экзамен на верность Родине
Президент России Владимир Путин заявил, что офицеры и герои РФ, воспитанные российскими учителями, достойно выдержали главный экзамен — на верность стране. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград наставникам и педагогам, обучавшим участников спецоперации.
Мероприятие прошло в новом концертном центре «Сириус» в Сочи.
2 октября, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», Путин отметил, что российские войска уверенно продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, группировка «Север» заняла половину Волчанска, «Западная» — две трети Купянска, «Южная» вошла в Константиновку, а «Центр» — в Красноармейск.