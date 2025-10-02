Что рассказал Путин о захвате танкеров, БПЛА над Лиссабоном и комфортном Трампе

1 / 11

2 октября президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященного вопросам полицентричного мира. Глава государства возложил ответственность за продолжение боевых действий на Украине на Европу, предрек «ренессанс высокого дипломатического искусства», а также констатировал, что российская армия является самой боеспособной. Отвечая на вопросы собравшихся, он прокомментировал задержание танкера Boracay французским спецназом, оценил эффект от повышения НДС и рассказал о ночевке у Тони Блэра. Как прошло заседание – в галерее «Ведомостей». / Максим Стулов / Ведомости