Что рассказал Путин о захвате танкеров, БПЛА над Лиссабоном и комфортном Трампе

Что рассказал Путин о захвате танкеров, БПЛА над Лиссабоном и комфортном ТрампеПрезидент России выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»
В ходе выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин затронул ряд острых международных вопросов, включая недавние инциденты с дронами, танкерами, развитие вооружений и отношения с западными странами.
О том, какие темы глава государства поднял во второй части своего выступления – читайте в подборке «Ведомостей».
О захвате танкеров
Путин охарактеризовал задержание российских танкеров в Европе как пиратство;
Президент заявил, что «пиратов уничтожают»;
Глава государства подчеркнул, что европейские лидеры такими действиями толкают своих граждан на путь «крупных вооруженных конфликтов».
О БПЛА в Европе
Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в Копенгаген и Лиссабон;
Но уже серьезно глава государства подчеркнул: «Там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять».
О ядерном оружии и вооружениях
Путин заявил о появлении у России многих современных систем вооружения, включая «Орешник»;
Президент предупредил, что в случае ядерных испытаний другими странами «Россия сделает то же самое»;
Глава государства подчеркнул, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.
О международных отношениях
Путин отметил, что Россия не проводит антидолларовой кампании, но ей «просто не дают платить в долларах»;
Президент сообщил, что доля БРИКС в мировом ВВП составляет 40%;
Путин назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО глупостью;
Президент США Дональд Трамп, несмотря на склонность к эпатажу, умеет слушать и вести беседу, поэтому с ним комфортно общаться, сказал Путин;
Глава государства отдельно указал, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине приведет к ухудшению отношений с США.
Об энергетике
Президент убежден, что спрос на энергоносители растет;
Путин предупредил, что запрет на поставки нефти из России может привести к росту цен выше $100 за баррель.
О ходе спецоперации
По данным главы государства, российские войска продвигаются по всей линии фронта;
Группировка «Север» заняла половину Волчанска, «Западная» — две трети Купянска, «Южная» вошла в Константиновку, а «Центр» — в Красноармейск;
Путин также рассказал о хаосе в ВСУ: «Они не понимают, что происходит на линии фронта»;
Путин признался, что не знал об участии сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса в спецоперации до его смерти.
2 октября Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своем почти четырехчасовом выступлении президент также затронул вопросы экономики, отношений с Индией и перспективы продления договора СНВ. Подробнее о выступлении главы государства читайте в онлайне, который вели «Ведомости».