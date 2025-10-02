Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что рассказал Путин о захвате танкеров, БПЛА над Лиссабоном и комфортном Трампе

Президент России выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Филипп Иванов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В ходе выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин затронул ряд острых международных вопросов, включая недавние инциденты с дронами, танкерами, развитие вооружений и отношения с западными странами.

О том, какие темы глава государства поднял во второй части своего выступления – читайте в подборке «Ведомостей».

О захвате танкеров

  • Путин охарактеризовал задержание российских танкеров в Европе как пиратство;

  • Президент заявил, что «пиратов уничтожают»;

  • Глава государства подчеркнул, что европейские лидеры такими действиями толкают своих граждан на путь «крупных вооруженных конфликтов».

Кадры выступления Путина на «Валдае»
2 октября президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященного вопросам полицентричного мира. Глава государства возложил ответственность за продолжение боевых действий на Украине на Европу, предрек «ренессанс высокого дипломатического искусства», а также констатировал, что российская армия является самой боеспособной. Отвечая на вопросы собравшихся, он прокомментировал задержание танкера Boracay французским спецназом, оценил эффект от повышения НДС и рассказал о ночевке у Тони Блэра. Как прошло заседание – в галерее «Ведомостей».
1  / 11

2 октября президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященного вопросам полицентричного мира. Глава государства возложил ответственность за продолжение боевых действий на Украине на Европу, предрек «ренессанс высокого дипломатического искусства», а также констатировал, что российская армия является самой боеспособной. Отвечая на вопросы собравшихся, он прокомментировал задержание танкера Boracay французским спецназом, оценил эффект от повышения НДС и рассказал о ночевке у Тони Блэра. Как прошло заседание – в галерее «Ведомостей». / Максим Стулов / Ведомости

О БПЛА в Европе

  • Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в Копенгаген и Лиссабон;

  • Но уже серьезно глава государства подчеркнул: «Там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять».

О ядерном оружии и вооружениях

  • Путин заявил о появлении у России многих современных систем вооружения, включая «Орешник»;

  • Президент предупредил, что в случае ядерных испытаний другими странами «Россия сделает то же самое»;

  • Глава государства подчеркнул, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

О международных отношениях

  • Путин отметил, что Россия не проводит антидолларовой кампании, но ей «просто не дают платить в долларах»;

  • Президент сообщил, что доля БРИКС в мировом ВВП составляет 40%;

  • Путин назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО глупостью;

  • Президент США Дональд Трамп, несмотря на склонность к эпатажу, умеет слушать и вести беседу, поэтому с ним комфортно общаться, сказал Путин;

  • Глава государства отдельно указал, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине приведет к ухудшению отношений с США.

Об энергетике

  • Президент убежден, что спрос на энергоносители растет;

  • Путин предупредил, что запрет на поставки нефти из России может привести к росту цен выше $100 за баррель.

О ходе спецоперации

  • По данным главы государства, российские войска продвигаются по всей линии фронта;

  • Группировка «Север» заняла половину Волчанска, «Западная» — две трети Купянска, «Южная» вошла в Константиновку, а «Центр» — в Красноармейск;

  • Путин также рассказал о хаосе в ВСУ: «Они не понимают, что происходит на линии фронта»;

  • Путин признался, что не знал об участии сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса в спецоперации до его смерти.

2 октября Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своем почти четырехчасовом выступлении президент также затронул вопросы экономики, отношений с Индией и перспективы продления договора СНВ. Подробнее о выступлении главы государства читайте в онлайне, который вели «Ведомости».

Читайте также:Выступление Путина на «Валдае». Онлайн
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь