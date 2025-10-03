Газета
Политика

Мерц заявил об ослаблении притягательной силы Запада

Ведомости

Запад теряет свою притягательную силу, причем «атакам» западные ценности подвергаются не только извне, но и изнутри, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на торжественной церемонии в честь 35-летия объединения Германии в Саарбрюккене. Телеканал Welt вел трансляцию мероприятия.

«В любом случае притягательная сила того, что мы называем Западом, очевидно, ослабевает. <...> Больше не является само собой разумеющимся то, что мир ориентируется на нас, что подражает нашим ценностям свободной демократии», – сказал немецкий лидер.

По словам Мерца, Германия намерена продолжать быть «свободной, демократической страной». Он также подчеркнул, что страна «мыслит и действует проевропейски», а потому состояние ФРГ зависит от состояния Европы.

Издание Politico сообщало со ссылкой на источник, что Мерц на встрече в Копенгагене раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из европейских фондов. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что приоритетом Евросоюза являются БПЛА и средства борьбы с ними. По его мнению, «идеальной стены для ЕС не существует, речь идет о границе в 3000 км».

