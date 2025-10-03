Мерц призвал немцев выбрать: либо реформы, либо упадок экономики
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал граждан сделать выбор между «неудобными реформами» и экономическим упадком, передает Bloomberg. По его словам, страна находится на переломном этапе своей современной истории, и дальнейшее бездействие может привести к потере прежнего уровня благосостояния.
«Многое должно измениться, чтобы остаться на прежнем уровне или даже улучшиться», – заявил Мерц.
Как пишет Bloomberg, эти слова прозвучали на фоне растущих опасений по поводу будущего немецкой экономики. Высокие цены на энергоносители, конкуренция со стороны дешевых китайских электромобилей, а также рост оборонных расходов подрывают традиционную промышленную модель страны. Несмотря на это, попытки канцлера найти компромисс внутри своей правящей коалиции сталкиваются с сопротивлением, особенно по вопросу реформ социальной системы.
Мерц также подчеркнул необходимость усиления обороны Германии на фоне гибридных угроз, включая недавние инциденты с беспилотниками у стратегических объектов. Он заявил: «Мы должны снова научиться защищаться».
По данным Bloomberg, немецкая экономика в 2025 г. демонстрирует слабый рост. Во II квартале 2025 г. объемы производства сократились на 0,3%, и годовой рост ВВП ожидается лишь на минимальном уровне. Между тем переговоры внутри правящей коалиции по реформам зашли в тупик и не привели к принятию конкретных решений.
Ранее партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила с резкой критикой Мерца и правительства ХДС. В заявлении, опубликованном в соцсети Х, АдГ обвинила правящие круги в «расколе страны» и исключении миллионов граждан «за инакомыслие».
По мнению представителей партии, политика последних лет привела к череде кризисов и поставила Германию «на край пропасти».