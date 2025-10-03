Мерц призвал немцев выбрать: либо реформы, либо упадок экономики

По данным Bloomberg, немецкая экономика в 2025 г. демонстрирует слабый рост. Во II квартале 2025 г. объемы производства сократились на 0,3%, и годовой рост ВВП ожидается лишь на минимальном уровне. Между тем переговоры внутри правящей коалиции по реформам зашли в тупик и не привели к принятию конкретных решений.