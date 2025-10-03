Средства ПВО сбили шесть украинских дронов над регионами России
В период с 15:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.
Из них три беспилотника сбито над территорией Курской области, два – над Белгородской, один – над Брянской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате беспилотной атаки 3 октября в регионе погибли два человека. По его словам, умер боец добровольческого подразделения «Орлан» и мирная жительница в городе Шебекино.
Минобороны сообщало, что за ночь средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября. Девять дронов были нейтрализованы над акваторией Черного моря. Еще четыре сбитых беспилотника пришлись на Воронежскую область, по три – на Белгородскую и на Крым. Одна воздушная цель была поражена в Курской области.