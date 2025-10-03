США следят за якобы маневрами ВМФ РФ у стран НАТО и держат связь с союзниками
США воспринимают очень серьезно сведения о якобы провокационных маневрах российского флота у берегов Дании. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме.
«Это вопрос, к которому администрация относится крайне серьезно, и мы постоянно за этим следим. Совет национальной безопасности при Белом доме поддерживает постоянную связь с нашими союзниками по НАТО, а президент также общается со многими из них», – сказала Левитт.
3 октября датская разведка заявила, что российские корабли якобы угрожали датским судам и нарушали навигацию в проливах между Балтийским и Северным морями, создавая риск эскалации.
«Мы видели несколько случаев в датских проливах, когда на вертолеты и корабли датских ВВС наводились радиолокационные системы и физически нацеливалось оружие с российских военных кораблей», – заявил на пресс-конференции директор датской службы военной разведки Томас Аренкиель. Его слова передает Reuters.
Президент Владимир Путин в ходе выступления на «Валдае» в четверг пошутил, что больше не будет запускать дроны над Данией, и назвал «чушью» идею о том, что Россия может потенциально атаковать страны НАТО.