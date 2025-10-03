NI назвал ракетный комплекс «Ярс» одним из самых современных в мире

Автор материала также отметил, что «Ярс» должен «волновать всех на Западе». Он отметил, что американское оружие было вынуждено «увядать на корню» после завершения холодной войны. По мнению журналиста, российский ракетный комплекс, в свою очередь, продолжает развиваться за счет мер по его модернизации. В частности, он назвал улучшенные технологии наведения и гиперзвуковые элементы.