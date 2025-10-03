NI назвал ракетный комплекс «Ярс» одним из самых современных в мире
Российский ракетный комплекс «Ярс» считается одним из самых современных в мире, поэтому Североатлантический альянс будет тщательно обдумывать любые шаги по усилению давления в адрес Москвы, пишет американский журнал The National Interest.
Автор материала также отметил, что «Ярс» должен «волновать всех на Западе». Он отметил, что американское оружие было вынуждено «увядать на корню» после завершения холодной войны. По мнению журналиста, российский ракетный комплекс, в свою очередь, продолжает развиваться за счет мер по его модернизации. В частности, он назвал улучшенные технологии наведения и гиперзвуковые элементы.
РС-24 «Ярс» – ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью.
В мае The National Interest писал, что помощь НАТО привела к военной отсталости Украины. Тогда в публикации отмечалось, что попытка превратить ВСУ в «миниатюрную европейскую армию» фактически снизила обороноспособность страны.