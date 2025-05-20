NI: помощь НАТО привела к военной отсталости Киева
Американский журнал The National Interest опубликовал статью, в которой утверждается, что помощь НАТО привела к военной отсталости Украины. По данным издания, попытки альянса превратить вооруженные силы Украины (ВСУ) в «миниатюрную европейскую армию» фактически снизили обороноспособность страны.
«Нынешнее положение Украины могло бы быть не таким шатким, если бы ее с самого начала поощряли сохранять свои собственные системы вместо того, чтобы полагаться на иностранные», – поясняет издание.
26 апреля стало известно, что на переговорах в Лондоне и Париже представители США подтвердили намерение президента Дональда Трампа выступать против членства Украины в НАТО. Такая позиция, по словам американских официальных лиц, может измениться только при следующей администрации президента.
19 апреля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог также заявлял, что Украина не станет частью Североатлантического альянса. По его словам, Вашингтон заявил о невступлении Украины в альянс «предельно ясно» и «эта мысль не нова».