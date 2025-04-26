NYT: США могут одобрить вступление Украины в НАТО при следующей администрации
Следующая администрация США может поддержать решение о вступлении Украины в НАТО, сообщил газете The New York Times (NYT) источник, присутствовавший на встрече представителей Вашингтона и Киева в Париже.
На переговорах в Лондоне и Париже американские официальные лица, как пишет издание, подтвердили намерение президента США Дональда Трампа выступить против членства Украины в альянсе. При этом они заявили своим украинским коллегам, что эта позиция не будет обязательной для будущих американских президентов, если у них будет иное мнение по этому вопросу.
«Следующая администрация США может принять решение о вступлении Украины в НАТО», – заявили американцы Киеву.
Официальные лица США также заявили, что «понимают, что Украина не примет никаких ограничений на вступление в НАТО», пишет NYT. Намерение вступить в военный альянс прописано в украинской в конституции.
18 апреля стало известно, что США представили европейским союзникам план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно документу, стремления Киева вступить в НАТО «будут сняты с повестки дня», а Москва сохранит контроль над присоединенными к России территориями. На следующий день спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина не будет частью НАТО.