NYT: США могут одобрить вступление Украины в НАТО при следующей администрации

На переговорах в Лондоне и Париже американские официальные лица, как пишет издание, подтвердили намерение президента США Дональда Трампа выступить против членства Украины в альянсе. При этом они заявили своим украинским коллегам, что эта позиция не будет обязательной для будущих американских президентов, если у них будет иное мнение по этому вопросу.