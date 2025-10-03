Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ведет с Москвой и Киевом обсуждения конкретных предложений для восстановления внешнего энергоснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства.
«На данный момент аварийные дизельные генераторы на площадке работают без проблем, и в резерве также имеется достаточно топлива. Однако это беспрецедентная ситуация, которая должна быть разрешена без дальнейших задержек», – отметил Гросси. По его словам, в мировых интересах решить эту проблему, т. к. она касается ядерной безопасности.
Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что Россия и Украина готовы осуществить восстановительные работы на станции, однако для этого необходимо улучшить ситуацию с безопасностью «на местах».
3 октября на ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ. Эксперты организации начали работу на станции 1 сентября 2022 г. после первого визита на на объект Гросси. С 23 сентября электроснабжение ЗАЭС осуществляется за счет резервных дизель-генераторов, а не внешней сети из-за обстрелов ВСУ.