Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС

Ведомости

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ведет с Москвой и Киевом обсуждения конкретных предложений для восстановления внешнего энергоснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства.

«На данный момент аварийные дизельные генераторы на площадке работают без проблем, и в резерве также имеется достаточно топлива. Однако это беспрецедентная ситуация, которая должна быть разрешена без дальнейших задержек», – отметил Гросси. По его словам, в мировых интересах решить эту проблему, т. к. она касается ядерной безопасности.

Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что Россия и Украина готовы осуществить восстановительные работы на станции, однако для этого необходимо улучшить ситуацию с безопасностью «на местах».

3 октября на ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ. Эксперты организации начали работу на станции 1 сентября 2022 г. после первого визита на на объект Гросси. С 23 сентября электроснабжение ЗАЭС осуществляется за счет резервных дизель-генераторов, а не внешней сети из-за обстрелов ВСУ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте