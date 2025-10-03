Газета
Политика

На ЗАЭС прошла плановая ротация инспекторов МАГАТЭ

Ведомости

На Запорожской АЭС прошла плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Четыре специалиста 31-й по счету миссии приступили к выполнению задач по мониторингу и оценке эксплуатационной безопасности станции, говорится в сообщении ЗАЭС.

Обеспечение безопасности в период ротации было возложено на военных Минобороны, Росгвардии и сотрудников полиции.

Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита на станцию гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

С 23 сентября в связи с украинскими обстрелами электроснабжение ЗАЭС производится от резервных дизель-генераторов. По словам руководства, из-за отсутствия внешнего энергоснабжения на станции существует угроза ядерной безопасности.

2 октября президент России Владимир Путин заявил на заседании клуба «Валдай», что в Киеве должны задуматься о наличии на территории Украины АЭС и о том, что Россия может ответить зеркально на украинские удары по ЗАЭС.

