Al Jazeera: «Хамас» не сможет освободить заложников в течение ближайших 72 часов
За 72 часа невозможно освободить живых израильских заложников и передать тела из-за условий, которые к настоящему моменту сложились в секторе Газа, заявил телеканалу Al Jazeera заместитель главы политбюро палестинского движения «Хамас» Муса Абу Марзук.
«Передача пленных и тел в течение 72 часов – лишь предложение, которое нереалистично в нынешних обстоятельствах», – подчеркнул он. Такое условие предполагает план по урегулированию конфликта в Газе президента США Дональда Трампа.
При этом Абу Мурзук отметил, что план главы Белого дома нуждается в детализации и разъяснениях.
До этого, по данным AI Jazeera, палестинская группировка «Хамас» согласилась на освобождение пленных. По данным телекомпании, радикальное движение также дало согласие на передачу управления Газой независимому органу власти. В него будут входить палестинские технократы.
План по урегулированию в секторе Газа Белый дом обнародовал 29 сентября. Согласно документу, территория анклава должна быть демилитаризована, также необходимо уничтожить на ней террористическую инфраструктуру и прекратить войну (вывести израильские войска и освободить заложников). Кроме того, Соединенные штаты отметили необходимость провести амнистию для членов «Хамаса» и оказать жителям гуманитарную помощь.