Al Jazeera: «Хамас» не сможет освободить заложников в течение ближайших 72 часов

План по урегулированию в секторе Газа Белый дом обнародовал 29 сентября. Согласно документу, территория анклава должна быть демилитаризована, также необходимо уничтожить на ней террористическую инфраструктуру и прекратить войну (вывести израильские войска и освободить заложников). Кроме того, Соединенные штаты отметили необходимость провести амнистию для членов «Хамаса» и оказать жителям гуманитарную помощь.