Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Al Jazeera: «Хамас» не сможет освободить заложников в течение ближайших 72 часов

Ведомости

За 72 часа невозможно освободить живых израильских заложников и передать тела из-за условий, которые к настоящему моменту сложились в секторе Газа, заявил телеканалу Al Jazeera заместитель главы политбюро палестинского движения «Хамас» Муса Абу Марзук.

«Передача пленных и тел в течение 72 часов – лишь предложение, которое нереалистично в нынешних обстоятельствах», – подчеркнул он. Такое условие предполагает план по урегулированию конфликта в Газе президента США Дональда Трампа.

При этом Абу Мурзук отметил, что план главы Белого дома нуждается в детализации и разъяснениях.

До этого, по данным AI Jazeera, палестинская группировка «Хамас» согласилась на освобождение пленных. По данным телекомпании, радикальное движение также дало согласие на передачу управления Газой независимому органу власти. В него будут входить палестинские технократы.

План по урегулированию в секторе Газа Белый дом обнародовал 29 сентября. Согласно документу, территория анклава должна быть демилитаризована, также необходимо уничтожить на ней террористическую инфраструктуру и прекратить войну (вывести израильские войска и освободить заложников). Кроме того, Соединенные штаты отметили необходимость провести амнистию для членов «Хамаса» и оказать жителям гуманитарную помощь.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь