Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировку Газы для освобождения заложников
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявление «Хамаса» о готовности к долгосрочному миру требует немедленного прекращения Израилем бомбардировок Газы, чтобы обеспечить освобождение заложников. Об этом он написал в своей сети Truth Social.
«Основываясь на заявлении, только что опубликованном "Хамасом", я считаю, что они готовы к долгосрочному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников! Сейчас это слишком опасно», — написал Трамп в Truth Social.
Трамп заявил, что переговоры по деталям уже ведутся, и подчеркнул, что речь идет не только о Газе, но и о «давно ожидаемом мире» на Ближнем Востоке.
3 октября Al Jazeera сообщила, что «Хамас» согласился на освобождение пленных по плану Трампа и передачу управления Газой независимому органу с участием палестинских технократов.
3 октября Трамп заявил, что добьется мира на Ближнем Востоке «так или иначе», вне зависимости от того, примет ли «Хамас» его условия. Он подчеркнул, что «весь ад обрушится» на членов палестинского движения в случае, если стороны не договорятся к 18:00 по Вашингтону 5 октября. Он также призвал всех невинных палестинцев немедленно покинуть районы возможных боевых действий и пообещал, что им будет оказана помощь.
29 сентября Белый дом опубликовал план по урегулированию конфликта в секторе Газа. Согласно документу, территория должна быть демилитаризована, также необходимо уничтожить на ней террористическую инфраструктуру и прекратить войну (вывести израильские войска и освободить заложников). Кроме того, Соединенные Штаты отметили необходимость провести амнистию для членов «Хамаса» и оказать жителям гуманитарную помощь.