Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировку Газы для освобождения заложников

3 октября Трамп заявил, что добьется мира на Ближнем Востоке «так или иначе», вне зависимости от того, примет ли «Хамас» его условия. Он подчеркнул, что «весь ад обрушится» на членов палестинского движения в случае, если стороны не договорятся к 18:00 по Вашингтону 5 октября. Он также призвал всех невинных палестинцев немедленно покинуть районы возможных боевых действий и пообещал, что им будет оказана помощь.