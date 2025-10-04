Газета
Политика

Axios: Нетаньяху удивило заявление Трампа о готовности «Хамаса» к миру

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлен заявлением президента США Дональда Трампа о том, что движение «Хамас» якобы готово к миру, а Израиль должен прекратить бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Нетаньяху расценил позицию «Хамаса» как «фактический отказ от плана Трампа» и сообщил об этом американской стороне еще до публикации заявления президента США.

Ранее Трамп в Truth Social написал, что, по его мнению, «Хамас» готов к долгосрочному миру и что Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы обеспечить безопасный вывод заложников.

29 сентября Белый дом представил план урегулирования конфликта в секторе Газа. В документе предлагается демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия – вывести израильские войска и освободить заложников. Также план предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям региона.

