Axios: Нетаньяху удивило заявление Трампа о готовности «Хамаса» к миру

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлен заявлением президента США Дональда Трампа о том, что движение «Хамас» якобы готово к миру, а Израиль должен прекратить бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.