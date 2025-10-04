Новым председателем правящей партии Японии стала Санаэ Такаити

Новая глава партии, вероятно, станет следующим премьер-министром Японии в конце этого месяца, отмечает Kyodo. Это связано с тем, что коалиция меньшинства вместе со своим «младшим партнером», партией «Комэйто», остается крупнейшей силой в парламенте, а в оппозиции нет единства, говорится в статье.