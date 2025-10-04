Новым председателем правящей партии Японии стала Санаэ Такаити
Бывший министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити одержала победу во втором туре выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). На этом посту она сменит премьер-министра Сигэру Исибу и, как ожидается, станет следующим премьер-министром страны, пишет Kyodo.
В гонке участвовали пять кандидатов. Основными претендентами на победу, как пишет агентства, считались 64-летняя Такаити, министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми и главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Во втором туре выборов Такаити опередила получила Коидзуми, получив 185 голосов, в том числе 149 от членов парламента и 36 от префектур, уточняет телеканал NHK.
Отмечается, что это первый случай назначения женщины на пост президента ЛДП с момента основания партии в 1955 г.
Новая глава партии, вероятно, станет следующим премьер-министром Японии в конце этого месяца, отмечает Kyodo. Это связано с тем, что коалиция меньшинства вместе со своим «младшим партнером», партией «Комэйто», остается крупнейшей силой в парламенте, а в оппозиции нет единства, говорится в статье.
7 сентября Исиба объявил о своей отставке с поста председателя правящей партии и поручил генсекретарю ЛДП провести внеочередные выборы. Исиба назвал причиной отставки соглашение о тарифах с США и призвал своего преемника к более тесным связям с Вашингтоном и партнерами.