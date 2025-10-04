СБУ объявила в розыск ректора МГИМО
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.
В июне 2024 г. СБУ предъявила ему и помощнику президента РФ Владимиру Мединскому обвинения по двум статьям за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также за «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников».
СБУ отмечала, что оба фигуранта являются соавторами российского учебника по истории для учащихся 11-х классов, в котором «сфальсифицированы исторические события по становлению Украинской Государственности». Кроме того, Мединский и Торкунов являются частыми гостями в эфирах российских СМИ, где выступают в поддержку российской спецоперации, отмечала СБУ.
В конце сентября стало известно, что украинская служба объявила в розыск генерального директора корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. По информации СБУ, его заочно обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность республики. Лихачев также в 2022 г. был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».