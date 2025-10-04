Газета
Жапаров допустил проведение референдума о возврате смертной казни

Ведомости

Законопроект о возвращении в Киргизии смертной казни может быть вынесен на всенародное голосование. Об этом сообщил президент страны Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар».

«Общественность предлагает ввести смертную казнь для защиты неприкосновенных прав наших детей и женщин. Это требование широких слоев населения должно быть разрешено только законом», – подчеркнул он.

Жапаров уточнил, что после общественного обсуждения Конституционный суд даст заключение на законопроект. Затем документ может быть принят на референдуме. По словам президента, вопрос о возвращении смертной казни может быть решен «путем всенародного голосования».

1 октября Жапаров выступил за возвращение в Киргизии смертной казни. Пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов заявил, что глава государства поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, которые предусматривают максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей и женщин.

Алагозов уточнил, что инициатива возникла после убийства 17-летней девушки в Иссык-Кульской области страны. Уголовное дело находится под личным контролем президента. Жапаров «с глубоким сожалением» воспринял новость о произошедшем.

