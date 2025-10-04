Экс-помощник президента США описал возможный вариант соглашения по Украине
Научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США Томас Грэм рассказал, как могли бы выглядеть шаги по урегулированию конфликта на Украине. В частности, Россия могла бы обязаться выделить определенный объем средств на восстановление пострадавших от боев районов Украины, заявил он РБК.
По словам Грэма, стороны могли бы согласовать базовые принципы будущего окончательного соглашения, после чего последуют переговоры по всем аспектам «завершения украинского кризиса и стабилизации отношений между Россией и Западом на Европейском континенте».
Эксперт выделил несколько пунктов, в числе которых гарантии безопасности Киеву по модели «вооруженного нейтралитета», отказ НАТО от расширения к российским границам и временное решение территориального вопроса за счет признания границ по нынешней линии соприкосновения.
В вопросе замороженных активов РФ Грэм объединяет вопрос их будущего и тему восстановления Украины. Возможное решение он видит в том, чтобы в обмен на ослабление и отмену санкций, а также на разблокировку активов Москва могла бы взять на себя обязательство выделить определенный объем средств на восстановление разрушенных районов республики.
«Такая формула позволила бы сохранить принцип неприкосновенности суверенных активов и одновременно решить проблему восстановления, избежав темы репараций», – заявил Грэм.
Пятым пунктом экс-помощник президента США указал соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви. По его словам, решение вопроса о дискриминации этнических русских и русскоязычных уже просматривается в контексте планов европейской интеграции республики и соблюдения соответствующих европейских хартий в области прав человека.