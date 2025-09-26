Зеленский заявил о готовности к компромиссам по территориям
Украина будет готова к переговорам на тему территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, если к моменту достижения соглашения о прекращении огня не сможет их вернуть, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Axios.
«Мы готовы об этом говорить. Мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, а не при помощи оружия», – отметил Зеленский. По его мнению, обсуждение этого вопроса станет «хорошим компромиссом».
Он при этом подчеркнул, что Киев никогда не признает эти территории российскими.
Украинский лидер также заявил, что был «приятно удивлен» публикацией президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social о возможностях Украины вернуть себе территории при помощи Евросоюза (ЕС). По мнению Зеленского, глава Белого дома действительно хочет победы Киева.
На пост Трампа также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что территории нужны не жителям Украины, а НАТО, и страны – участницы альянса «делают все, чтобы сорвать мирный процесс». По ее словам, если бы территории действительно были нужны украинцам, то они не просили бы пособий в Европе, а «сражались за свое».
24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным тезис, что Украина может отвоевать свои бывшие территории обратно. Он отметил, что позиции Киева сейчас значительно хуже, чем весной 2022 г., и продолжают ухудшаться.