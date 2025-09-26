Зеленский заявил о готовности к компромиссам по территориям

На пост Трампа также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что территории нужны не жителям Украины, а НАТО, и страны – участницы альянса «делают все, чтобы сорвать мирный процесс». По ее словам, если бы территории действительно были нужны украинцам, то они не просили бы пособий в Европе, а «сражались за свое».