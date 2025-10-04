EUobserver: ЕС готовит основания для задержания танкеров РФ
Евросоюз готовит правовые основания для задержания как минимум 16 подозрительных нефтяных танкеров, если они в будущем зайдут в Балтийское море, сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние документы. Такие меры могут войти в 19-й пакет санкций против России.
Всего ЕС намерен внести в черный список еще 120 российских нефтяных танкеров, в результате чего общее число таких судов достигнет 568. По данным EUobserver внесение танкеров в список запрещает им заходить в порты ЕС или вести бизнес с европейскими страховыми компаниями или поставщиками бункеровочных услуг.
Черный список ЕС, как отмечается в статье, пока имеет ограниченный эффект, поскольку суда теневого флота не заходят в порты ЕС и по-прежнему могут свободно проходить через балтийские воды стран ЕС, перевозя российскую нефть потребителям в Азии. Однако, согласно статье 110 Конвенции ООН по морскому праву 1994 года (UNCLOS), государства могут свободно перехватывать суда, если они «не имеют национальности». Из полученных EUobserver документов следует, что у 16 из 120 судов не были указаны флаги.
Остальные суда, попавшие в список, ходят в том числе под флагами Палау, Панамы и Коморских островов.
19 сентября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге объявила, что ЕК утвердила 19-й пакет санкций в отношении России. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении рассказала, что Евросоюз теперь нацеливается на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай и Индию.