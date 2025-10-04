EUobserver: ЕС готовит основания для задержания танкеров РФ

Черный список ЕС, как отмечается в статье, пока имеет ограниченный эффект, поскольку суда теневого флота не заходят в порты ЕС и по-прежнему могут свободно проходить через балтийские воды стран ЕС, перевозя российскую нефть потребителям в Азии. Однако, согласно статье 110 Конвенции ООН по морскому праву 1994 года (UNCLOS), государства могут свободно перехватывать суда, если они «не имеют национальности». Из полученных EUobserver документов следует, что у 16 из 120 судов не были указаны флаги.