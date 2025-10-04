Израиль депортировал в Турцию 137 участников флотилии помощи Газе
В Турцию 4 октября депортировали 137 участников флотилии «Сумуд», которые планировали доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Об этом сообщает Telegram-канал МИД Израиля.
В Турцию были депортированы граждане США, Италии, Великобритании, Иордании, Кувейта, Ливии, Алжира, Мавритании, Малайзии, Бахрейна, Марокко, Швейцарии, Туниса и Турции. По данным израильской стороны, их истинной целью была «провокация на службе “Хамас”, а не гуманитарная помощь». Задержанные ранее отказались от всех предложений о мирной передаче помощи, добавили в МИДе. Там отметили, что некоторые из участников флотилии намеренно препятствуют процессу депортации из Израиля, а ряд иностранных правительств проявил нежелание принимать депортационные рейсы.
«Тем не менее, все участники этого пиар-мероприятия будут депортированы в кратчайшие сроки», – говорится в заявлении.
22 сентября в МИД еврейского государства призвали участников флотилии пришвартоваться в порту Ашкелона и разгрузить груз там, откуда он будет оперативно и скоординированно доставлен в сектор Газа. Еще через два дня Израиль предложил выгрузить помощь в любом порту «близлежащей страны за пределами Израиля». Там подчеркнули, что страна не позволит судам войти в зону активных боевых действий и не допустит нарушения законной морской блокады.
2 октября стало известно, что пассажиры флотилии «благополучно и мирно» направляются в Израиль. МИД анонсировал начало процедуры их депортации в Европу. На борту в том числе была активистка Грета Тунберг. Организаторы флотилии заявили, что захват судов является «незаконным нападением» на гуманитарную миссию.