Израиль депортировал в Турцию 137 участников флотилии помощи Газе

22 сентября в МИД еврейского государства призвали участников флотилии пришвартоваться в порту Ашкелона и разгрузить груз там, откуда он будет оперативно и скоординированно доставлен в сектор Газа. Еще через два дня Израиль предложил выгрузить помощь в любом порту «близлежащей страны за пределами Израиля». Там подчеркнули, что страна не позволит судам войти в зону активных боевых действий и не допустит нарушения законной морской блокады.