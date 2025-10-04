Гладков сообщил о продолжении атак ВСУ на Белгород

Гладков сообщил о продолжении атак ВСУ на БелгородПри ударе дрона пострадали четыре человека
В результате удара беспилотника по коммерческому объекту в Белгороде пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Атаки ВСУ на Белгород продолжаются», – написал Гладков. Он уточнил, что двоих пострадавших с осколочными ранениями лица и рук бригада скорой помощи доставляет в облбольницу. Двух женщин с предварительным диагнозом «баротравмы» транспортируют в городскую больницу для обследования.
В результате детонации загорелись оборудование и навес. Огонь оперативно ликвидировали сотрудники МЧС России. При атаке выбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. От падения фрагментов сбитого дрона в городе возле коммерческого объекта загорелось дерево. Его потушил пожарный расчет. В здании повреждены фасад и остекление.
4 октября Минобороны объявило об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны 29 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Атаки были отражены с 8:00 до 11:00 мск. Утром в регионе объявлялась опасность атаки БПЛА на всей территории.
Гладков заявил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному удару дронов. После падения обломков сбитого БПЛА в Белгороде загорелись два автомобиля. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Повреждено также остекление многоквартирного дома. В Белгородском районе от падения фрагментов дрона в селе Стрелецкое повреждены ворота домовладения, в селе Пушкарное – кровля частного дома.
Из-за атак беспилотников в регионе до конца дня приостановлена работа торговых центров «Сити молл», «Мегагринн», «Рио», открытой части Центрального рынка и у магазина «1000 мелочей».