Гладков сообщил о продолжении атак ВСУ на Белгород

«Атаки ВСУ на Белгород продолжаются», – написал Гладков. Он уточнил, что двоих пострадавших с осколочными ранениями лица и рук бригада скорой помощи доставляет в облбольницу. Двух женщин с предварительным диагнозом «баротравмы» транспортируют в городскую больницу для обследования.