Кобахидзе: «Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах

Голосование проходит на фоне акции протеста в Тбилиси
Ведомости

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» набирает более 70% голосов во всех муниципалитетах и городах республики, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе со ссылкой на данные избирательных штабов.

«Грузинская мечта» уверенно побеждает как на выборах мэра, так и на выборах в городские собрания во всех муниципалитетах, заявил премьер.

«Более того, по данным нашего избирательного штаба, во всех муниципалитетах, включая Тбилиси и другие крупные города, результат "Грузинской мечты" составляет более 70%», – сказал Кобахидзе на брифинге (цитата по «Sputnik Грузия»).

Граждане Грузии 4 октября выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Право голоса в стране имеют более 3,5 млн человек.

Парламентские выборы проходят на фоне акции протеста. Ранее ряд оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, а организаторы мирного митинга призвали избирателей бойкотировать голосование. По словам Кобахидзе, акция на проспекте Руставели не смогла собрать достаточного количества людей.

