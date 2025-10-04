Газета
Главная / Политика /

В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента

Акция протеста проходит на фоне выборов в органы местного управления в стране
Ведомости

Участники митинга в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Полиция применила водометы против протестующих, которые пытаются прорваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.

МВД Грузии заявило, что акция протеста вышла за рамки норм, установленных законом. По данным ведомства, от организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Они повредили ограждения здания президентского дворца и пытались проникнуть в здание.

Кобахидзе: «Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах

Политика / Международные новости

Митинг в Грузии проходит в день выборов в органы местного самоуправления. Организаторы акции выступают за бойкот голосования. При этом в стране нет порога явки, поэтому выборы пройдут при любом уровне участия. От участия в них отказались восемь оппозиционных сил. От бойкота отклонились только партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию».

По данным Newsgeorgia, главным организатором протеста выступает оперный певец Паата Бурчуладзе. В оргкомитет митинга также вошли лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава, генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе – экс-руководитель миссии Грузии в Афганистане, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии.

