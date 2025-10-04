В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента

Митинг в Грузии проходит в день выборов в органы местного самоуправления. Организаторы акции выступают за бойкот голосования. При этом в стране нет порога явки, поэтому выборы пройдут при любом уровне участия. От участия в них отказались восемь оппозиционных сил. От бойкота отклонились только партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию».