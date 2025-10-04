WSJ: в переговорах по Газе примут участие Уиткофф и зять Трампа Кушнер
Президент США Дональд Трамп направит своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и зятя, предпринимателя Джареда Кушнера в Египет, чтобы помочь заключить сделку по урегулированию в секторе Газа между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
The Times of Israel сообщает, что информацию об этом изданию подтвердил представитель администрации США. На переговорах будут окончательно согласованы детали освобождения израильских заложников. Стороны также обсудят прекращение боевых действий в анклаве.
29 сентября Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе. Предлагается демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила о готовности к немедленной реализации первого этапа плана. «Хамас» согласилась на освобождение пленных. По условиям соглашения, группировка должна вернуть всех живых и погибших заложников. В то же время сообщалось, что «Хамас» предупредил посредников о невозможности найти все тела ранее чем за 72 часа, которые предусмотрены планом.