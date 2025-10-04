Газета
Количество участников митинга в поддержку Палестины в Риме достигло миллиона

Организаторы шествия на улицах центрального Рима в поддержку Палестины обратились к толпе через громкоговоритель у статуи Франциска Ассизского и сообщили о миллионе участников митинга. Об этом сообщило «РИА Новости».

Участники шествия дошли до площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Монумент святому покровителю Италии заняли митингующие с палестинскими флагами. Они скандируют лозунги в поддержку сопротивления народа Палестины и за отставку правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Из-за митинга движение автомобилей в прилегающих к площади кварталах полностью парализовало.

23 сентября Мелони на полях Генассамблеи ООН заявила, что для признания Палестины необходимы освобождение всех заложников и отстранение радикальной палестинской группировки «Хамас» от участия в ее органах управления.

По ее словам, для принятия такого решения стране нужны «реквизиты для суверенитета». Мелони добавила, что необходимо оказать политическое давление на «Хамас», поскольку группировка «начала войну и не заканчивает ее, не освобождая заложников».

Палестину признали 150 государств. 21 сентября ее государственность признали правительства Великобритании, Австралии и Канады. О признании государства Палестина также объявило министерство иностранных дел Португалии. 22 сентября государственность Палестины официально признала Франция.

