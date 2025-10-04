В немецкой полиции могут создать подразделение для борьбы с БПЛА

В МВД Германии могут создать спецподразделения для борьбы с беспилотниками. Полиция планирует активно сотрудничать в этом вопросе с Украиной, Израилем и европейскими партнерами. Об этом на пресс-конференции заявил министр внутренних дел страны Александр Добриндт.