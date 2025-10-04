Газета
Политика

В немецкой полиции могут создать подразделение для борьбы с БПЛА

Ведомости

В МВД Германии могут создать спецподразделения для борьбы с беспилотниками. Полиция планирует активно сотрудничать в этом вопросе с Украиной, Израилем и европейскими партнерами. Об этом на пресс-конференции заявил министр внутренних дел страны Александр Добриндт.

Еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер добавил, что Еврокомиссия выделит дополнительные 250 млн евро для Frontex, Европейского агентства пограничной и береговой охраны. Эти средства будут направлены на усиление возможностей агентства в противодействии угрозам, исходящим от беспилотников.

Добриндт на фоне инцидентов с дронами обещал также разработать закон, который упростит для полиции процедуру обращения к военным с просьбой сбивать беспилотники.

Накануне появление БПЛА зафиксировали вблизи аэропорта Франкфурта. Полицейским удалось арестовать 41-летнего гражданина Хорватии, который управлял дроном. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. По данным Spiegel, он хотел протестировать свой недавно приобретенный дрон. Теперь ему грозит «пятизначный штраф».

