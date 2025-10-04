Bild: замеченные в Мюнхене БПЛА оказались военными разведывательными дронами

Bild: замеченные в Мюнхене БПЛА оказались военными разведывательными дронамиИз-за дронов городской аэропорт приостанавливал полеты 3 и 4 октября
Замеченные 3 октября над аэропортом Мюнхена беспилотники были военными разведывательными дронами, передает газета Bild.
Вечером 3 октября аэропорт приостанавливал полеты из-за дронов. Несколько аппаратов, как пишет издание, были замечены над перроном и у ограждения аэропорта. По данным Bild, дроны в Мюнхене были «военными разведывательными».
В секретном отчете федеральной полиции также говорится, что полицейский вертолет безуспешно искал пилота дрона. Полеты возобновились лишь утром 4 октября.
По данным газеты, появление БПЛА также зафиксировали в западной части аэропорта Франкфурта. Полицейским удалось арестовать 41-летнего гражданина Хорватии, который управлял дроном. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование, следует из отчета полиции.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт на фоне инцидентов пообещал разработать закон, который упростит для полиции процедуру обращения к военным с просьбой сбивать беспилотники, писало Reuters.