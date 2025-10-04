Газета
Главная / Общество /

Аэропорт Мюнхена возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов

Ведомости

Аэропорт Мюнхена сообщил о постепенном возобновлении полетов, это произошло после того как выполнение рейсов дважды приостанавливалось на фоне замеченных в небе беспилотников, пишет Reuters со ссылкой на аэропорт.

Аэропорт возобновил работу два часа позже запланированного срока, в 7:00 (8:00 мск). До этого обе взлетно-посадочные полосы были закрыты дважды менее чем за 24 часа. В результате десятки рейсов были перенаправлены или отменены, ситуация затронула около 6500 пассажиров, сообщили власти. Tagesschau также пишет, что обе взлетно-посадочные полосы были закрыты в 21:36. Представитель Федеральной полиции подтвердил, что два дрона были замечены в районе северной и южной полос. Беспилотники немедленно улетели, прежде чем их удалось опознать. Затем БПЛА появились утром 4 октября.

По данным Reuters, в Германии пока не связывают появление беспилотников с «конкретным лицом».

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт на фоне инцидентов пообещал разработать закон, который упростит для полиции процедуру обращения к военным с просьбой сбивать беспилотники, пишет агентство.

