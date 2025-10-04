Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: аэропорт Мюнхена закрыли второй раз менее чем за сутки

Ведомости

Полеты в аэропорту Мюнхена временно приостановили второй раз за последние 24 часа из-за сообщения о беспилотниках, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пилота, рейс которого был отменен.

По его словам, в небе находятся полицейские вертолеты. Он уточнил, что пока не понятно, состоится ли полет в ближайшее время. Агентство также передает слова представителя полиции аэропорта, который указал на закрытие взлетно-посадочных полос в Мюнхене, но не рассказал о причинах этого решения.

3 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) приостановила рейсы в аэропорту Мюнхена из-за нескольких замеченных дронов. Из аэропорта не смогли вылететь 17 рейсов, это коснулось почти 3000 пассажиров. Затем авиагавань возобновила работу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь