Reuters: аэропорт Мюнхена закрыли второй раз менее чем за сутки
Полеты в аэропорту Мюнхена временно приостановили второй раз за последние 24 часа из-за сообщения о беспилотниках, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пилота, рейс которого был отменен.
По его словам, в небе находятся полицейские вертолеты. Он уточнил, что пока не понятно, состоится ли полет в ближайшее время. Агентство также передает слова представителя полиции аэропорта, который указал на закрытие взлетно-посадочных полос в Мюнхене, но не рассказал о причинах этого решения.
3 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) приостановила рейсы в аэропорту Мюнхена из-за нескольких замеченных дронов. Из аэропорта не смогли вылететь 17 рейсов, это коснулось почти 3000 пассажиров. Затем авиагавань возобновила работу.