В аэропорту Мюнхена приостановили полеты из-за дронов
Немецкая служба управления воздушным движением (DFS) приостановила полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких замеченных дронов. Об этом говорится в сообщении на сайте воздушной гавани.
Отмечается, что с 22:18 (с 23:18 мск) 2 октября в аэропорту Мюнхена были ограничены полеты, а после их совсем приостановили. Из аэропорта не смогли вылететь 17 рейсов, это коснулось почти 3000 пассажиров.
Помимо этого, 15 прибывающих рейсов перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.
В ночь на 10 сентября в небе над Польшей были сбиты иностранные БПЛА. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил о якобы принадлежности дронов России. После этого Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии.
2 октября в ходе заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин иронично ответил, что больше не будет посылать столько дронов ни в Данию, ни во Францию. «Куда еще долетает?» – сказал он. После этого российский лидер ответил серьезно, что России нет смысла посылать дроны в страны НАТО, так как там нет целей для Вооруженных сил РФ. Путин назвал такие обвинения способом нагнетания обстановки и повышения расходов на оборону.