В аэропорту Мюнхена приостановили полеты из-за дронов

2 октября в ходе заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин иронично ответил, что больше не будет посылать столько дронов ни в Данию, ни во Францию. «Куда еще долетает?» – сказал он. После этого российский лидер ответил серьезно, что России нет смысла посылать дроны в страны НАТО, так как там нет целей для Вооруженных сил РФ. Путин назвал такие обвинения способом нагнетания обстановки и повышения расходов на оборону.